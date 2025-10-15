Festival cinema Roma al via con il film La vita va così di Riccardo Milani

Si è aperta la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma con il film "La vita va così'". Riccardo Milani dirige Diego Abatantuono e Virginia Raffaele. Servizio di Fabio Falzone TG2000.

© Tv2000.it - Festival cinema Roma, al via con il film “La vita va così” di Riccardo Milani

