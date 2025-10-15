FestAmbiente tre giorni dedicati alla tutela del Vesuvio

Anteprima24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi e fino al 18 ottobre si svolgerà FestAmbiente Natura Vesuvio, tra incontri, esperienze e sapori per scoprire e celebrare la biodiversità del Vesuvio. La storica rassegna promossa da Legambiente Campania e dal Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con Legambiente Somma Vesuviana, celebra quest’anno i trent’anni dall’istituzione dell’area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. “FestAmbiente Natura Vesuvio rappresenta un momento di sintesi tra tutela ambientale, educazione e valorizzazione del territorio – dice il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca – In questi trent’anni il Parco del Vesuvio ha dimostrato quanto la protezione della natura possa essere motore di sviluppo sostenibile, cultura e identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

festambiente tre giorni dedicati alla tutela del vesuvio

© Anteprima24.it - FestAmbiente, tre giorni dedicati alla tutela del Vesuvio

Scopri altri approfondimenti

Torna FestAmbiente Natura Vesuvio: tre giorni dedicati alla tutela e alla valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio - Ottaviano – Il Parco Nazionale del Vesuvio celebra trent’anni di tutela e futuro con FestAmbiente Natura Vesuvio 2025 Dal 15 al 18 ottobre una rassegna di incontri, esperienze e sapori per scoprire e ... Come scrive latorre1905.it

A Cicerale FestAmbiente, due giorni di laboratori e talk - Due giorni di incontri, laboratori, musica e riflessioni nel cuore del Cilento, per celebrare l'ambiente e il territorio attraverso cultura e partecipazione: è in programma il 28 e 29 agosto la sesta ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Festambiente Tre Giorni Dedicati