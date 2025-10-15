FestAmbiente tre giorni dedicati alla tutela del Vesuvio

Da oggi e fino al 18 ottobre si svolgerà FestAmbiente Natura Vesuvio, tra incontri, esperienze e sapori per scoprire e celebrare la biodiversità del Vesuvio. La storica rassegna promossa da Legambiente Campania e dal Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con Legambiente Somma Vesuviana, celebra quest'anno i trent'anni dall'istituzione dell'area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. "FestAmbiente Natura Vesuvio rappresenta un momento di sintesi tra tutela ambientale, educazione e valorizzazione del territorio – dice il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca – In questi trent'anni il Parco del Vesuvio ha dimostrato quanto la protezione della natura possa essere motore di sviluppo sostenibile, cultura e identità.

