FestAmbiente Natura 2025 | due giorni per la valorizzazione del Vesuvio e della biodiversità

Due giorni per la valorizzazione delle aree protette e della biodiversità come strumento per affrontare la crisi climatica con il coinvolgimento delle scuole, visite guidate e incontri su biodiversità e agricoltura. Venerdì 17 ottobre e sabato 18 ottobre prende il via FestAmbiente Natura nel Parco Nazionale del Vesuvio promossa da Legambiente Campania, Legambiente Somma Vesuviana e Parco Nazionale del Vesuvio. L’edizione di quest’anno vuole celebrare un anniversario importante: i trent’anni dall’istituzione dell’area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it