FestAmbiente Natura 2025 | due giorni per la valorizzazione del Vesuvio e della biodiversità
Due giorni per la valorizzazione delle aree protette e della biodiversità come strumento per affrontare la crisi climatica con il coinvolgimento delle scuole, visite guidate e incontri su biodiversità e agricoltura. Venerdì 17 ottobre e sabato 18 ottobre prende il via FestAmbiente Natura nel Parco Nazionale del Vesuvio promossa da Legambiente Campania, Legambiente Somma Vesuviana e Parco Nazionale del Vesuvio. L’edizione di quest’anno vuole celebrare un anniversario importante: i trent’anni dall’istituzione dell’area protetta vesuviana, nata nel 1995 insieme al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
APERTURA VACANZE NATURA 2025 Da oggi è possibile iscriversi ai campus estivi di Legambiente! Due settimane si svolgeranno all'Ostello del Monte Barro con @legambiente_lecco ? In una settimana di avventure, giochi all'aperto ed escursioni sul M - facebook.com Vai su Facebook
Festambiente premia gli Ambasciatori per l'Agrivoltaico 2025 - Saper coniugare la produzione agricola e l'energia rinnovabile dimostrando che sia possibile produrre "prodotti agrivoltaici" di qualità, mantenendo elevati standard ambientali e innovando i modelli ... Come scrive ansa.it
Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, torna Cammina Natura 25-26 ottobre 2025 - 25 e 26 ottobre 2025 Ritorna Cammina Natura, 7° edizione Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche Ad oggi già 160 escursioni in tutta Italia, in 5 regioni visite ai beni confiscati a ... Da alternativasostenibile.it
FESTAMBIENTE 2025: DAL 6 AL 10 AGOSTO TORNA IL FESTIVAL NAZIONALE DI LEGAMBIENTE - Dal 6 al 10 agosto, in località ENAOLI a Rispescia (GR), tornerà il festival nazionale di Legambiente, che anche quest'anno metterà al centro del dibattito la transizione ecologica, tra novità e ... Secondo lanazione.it