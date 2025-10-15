Festa Roma apre Milani | un pastore sardo e il coraggio di dire no

Roma, 15 ott. (askanews) – Il coraggio di dire no, di scegliere la libertà nel rispetto dei propri valori e delle proprie origini, non lasciandosi “comprare” dai soldi. Parla di “resistenza”, con i toni della commedia, “La vita va così” di Riccardo Milani, film d’apertura della Festa del cinema di Roma, presentato fuori concorso nella sezione Grand Public e nelle sale dal 23 ottobre. Il regista di “Come un gatto in tangenziale” racconta una storia vera, quella di un pastore sardo, scomparso di recente, che ha deciso di difendere a tutti i costi la sua terra e la sua casa, non piegandosi alle offerte milionarie di un potente imprenditore immobiliare con il progetto di costruire un resort di lusso su una spiaggia incontaminata del Sud della Sardegna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook

#Roma La “Festa del Cinema” compie 20 anni. Da oggi fino al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Presidente di giuria #PaolaCortellesi. 4 i film italiani che saranno presentati. Il punto di @BabaRicherme - X Vai su X

Festa di Roma, apre "La vita va così": storia di libertà e coraggio - Il coraggio di dire no, di scegliere la libertà nel rispetto dei propri valori e delle proprie origini, non lasciandosi "comprare" dai soldi. Riporta quotidiano.net

Festa Roma, apre Milani: un pastore sardo e il coraggio di dire no - (askanews) – Il coraggio di dire no, di scegliere la libertà nel rispetto dei propri valori e delle proprie origini, non lasciandosi “comprare” dai soldi. Come scrive msn.com

**Festa Roma: Milani, 'in 'La vita va così' rispetto e gratitudine per la Sardegna'** - Ma me la sono presa volentieri: per affetto, per rispetto e per gratitudine. Secondo adnkronos.com