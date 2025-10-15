Secondo quanto riportato da Marca e da fonti brasiliane, il protagonista della vicenda è Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana. Il giocatore è stato denunciato da un vicino di casa per una festa organizzata nella sua abitazione a Rio de Janeiro, con oltre 500 partecipanti e musica ad alto volume fino a notte fonda. “Non riuscivamo a dormire, il rumore era insopportabile nonostante l’intervento della polizia” L’episodio ha portato l’autorità locale ad avviare un’indagine per “disturbo della tranquillità pubblica”. Il procedimento è stato assegnato al 9º Juzgado Especial Penal di Rio, con udienza fissata per il 6 novembre. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Festa finita male: denunciato un top player del Real Madrid in patria