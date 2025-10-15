Festa finita male | denunciato un top player del Real Madrid in patria
Secondo quanto riportato da Marca e da fonti brasiliane, il protagonista della vicenda è Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana. Il giocatore è stato denunciato da un vicino di casa per una festa organizzata nella sua abitazione a Rio de Janeiro, con oltre 500 partecipanti e musica ad alto volume fino a notte fonda. “Non riuscivamo a dormire, il rumore era insopportabile nonostante l’intervento della polizia” L’episodio ha portato l’autorità locale ad avviare un’indagine per “disturbo della tranquillità pubblica”. Il procedimento è stato assegnato al 9º Juzgado Especial Penal di Rio, con udienza fissata per il 6 novembre. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Approfondisci con queste news
L’ATTESA E’ FINITA. FIORENZO SAN VOL.III STA TORNANDO La festa più amata dai fiorenzolani sta per invadere le vie del centro e noi non poteva mancare Passa dal nostro Shura Street Food stand per il tuo e rinfrescati al - facebook.com Vai su Facebook
La festa del freebie è finita! L’infrastruttura open source è a rischio e va finanziata Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/la-festa-del-freebie-e-finita-linfrastruttura-open-source-e-a-rischio-e-va-finanziata/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #c - X Vai su X
Forza le transenne e urta con l’auto una bimba alla Festa del Ticino, denunciato 82enne - E’ accusato di lesioni, omissione di soccorso per non essersi fermato a prestare soccorso dopo aver urtato con l’auto una bimba di 8 anni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Festa di laurea finisce in tragedia, infiltrati entrano con mazze da baseball, coltelli e martelli e aggrediscono gli invitati - Due giovani di 25 anni stavano festeggiando la loro laurea, uno in ingegneria e l'altro ... msn.com scrive