Festa di Roma primo red carpet con Cortellesi e La vita va così

Roma, 15 ott. (askanews) - Con il primo red carpet, prende ufficialmente il via la 20esima Festa del Cinema di Roma. Apre "La vita va così" di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi, tutti sul tappeto rosso con le musiche del film, che uscirà poi nelle sale il 23 ottobre. All'Auditorium Parco della Musica anche la giuria, guidata da Paola Cortellesi, moglie di Milani, e la conduttrice della cerimonia d'apertura di questa edizione, l'attrice, dj, conduttrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma. A sfilare tra gli altri, il sindaco Roberto Gualtieri, Tiziana Rocca e Giulio Base, Roberto Bolle, Rita Rusic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa di Roma, primo red carpet con Cortellesi e "La vita va così"

