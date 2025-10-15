Festa di Roma Gualtieri | iniziamo in grande è 20esimo anniversario

Roma, 15 ott. (askanews) - Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sfila sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica per l'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. "Siamo molto emozionati naturalmente, perché questa è la festa del 20esimo anniversario, una festa speciale. Ci sono tantissimi film, come sapete, di 38 paesi, 163 film. Stasera - ha detto Gualtieri - iniziamo alla grande perché dicono che questo film sia stupendo. Io non l'ho ancora visto, quindi me lo godrò questa sera, ma sono sicuro sarà molto bello, un grande regista, un grande cast". "Siamo molto contenti e poi il programma è davvero strepitoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

