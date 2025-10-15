Festa di Roma Gualtieri | iniziamo in grande è 20esimo anniversario
Roma, 15 ott. (askanews) - Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sfila sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica per l'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. "Siamo molto emozionati naturalmente, perché questa è la festa del 20esimo anniversario, una festa speciale. Ci sono tantissimi film, come sapete, di 38 paesi, 163 film. Stasera - ha detto Gualtieri - iniziamo alla grande perché dicono che questo film sia stupendo. Io non l'ho ancora visto, quindi me lo godrò questa sera, ma sono sicuro sarà molto bello, un grande regista, un grande cast". "Siamo molto contenti e poi il programma è davvero strepitoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook
#Roma La “Festa del Cinema” compie 20 anni. Da oggi fino al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Presidente di giuria #PaolaCortellesi. 4 i film italiani che saranno presentati. Il punto di @BabaRicherme - X Vai su X
Festa di Roma, Gualtieri: iniziamo in grande, è 20esimo anniversario - (askanews) – Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sfila sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica per l’inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. Scrive askanews.it
Festa di Roma, Ema Stockolma: se mi chiamano come attrice ci sono - Tra le prime a sfilare sul tappeto rosso per la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma Ema Stokholma, conduttrice della cerimonia di inaugurazione. Segnala quotidiano.net
Festa di Roma, Gualtieri: "La XX edizione batterà record di pubblico" - "Sarà una festa straordinaria, bisognava celebrare adeguatamente questo ventesimo compleanno. Scrive quotidiano.net