Festa di Roma Ema Stockolma | se mi chiamano come attrice ci sono

Roma, 15 ott. (askanews) - Tra le prime a sfilare sul tappeto rosso per la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma Ema Stokholma, conduttrice della cerimonia di inaugurazione. Ho avuto la fortuna di lavorare con Virzì, è stata un'esperienza travolgente. E ho avuto un'altra esperienza molto divertente con Carlo Verdone, è stato divertente. Io sarei già a posto così. Se mi chiamate ci sono, eh? Studierò". "Inizia stasera, vediamo il film di apertura. E poi io sarò qui ogni giorno, vedrò più film possibile. In realtà io sono qui per questo, per vedere tutti i film gratis. No,scherzo". "Imitare Geppy Cucciari è impossibile - ha detto riferendosi alla precedente conduttrice - è inarrivabile per me. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
