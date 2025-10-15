Festa di Roma Cortellesi | ora più facile altro film c' è più fiducia
Roma, 15 ott. (askanews) - "Io devo ringraziare i miei produttori perché quando ho proposto il mio film, non è che ci fosse la fila di persone che volevano produrlo. Suonava strano, era strutturato in modo strano, quindi non c'era la corsa a produrre il mio film. Adesso naturalmente, dopo il successo del primo, certo c'è maggiore fiducia, però devo sempre ringraziare loro, che mi hanno dato fiducia". Così l'attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi che presiede la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Sul red carpet Cortellesi risponde anche sulla responsabilità del suo ruolo alla Festa del Cinema: "Beh, la responsabilità è quella che abbiamo noi della giuria, per cercare di fare queste scelte in modo serio e di impegnarci a vedere bene e a discutere bene di ogni film e basta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook
#Roma La “Festa del Cinema” compie 20 anni. Da oggi fino al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Presidente di giuria #PaolaCortellesi. 4 i film italiani che saranno presentati. Il punto di @BabaRicherme - X Vai su X
Festa di Roma, Cortellesi: ora più facile altro film, c’è più fiducia - (askanews) – “Io devo ringraziare i miei produttori perché quando ho proposto il mio film, non è che ci fosse la fila di persone che volevano produrlo. Da askanews.it
Festa del Cinema di Roma: apre Riccardo Milani, chiude Carlo Verdone. Paola Cortellesi presidente di Giuria - La Festa del Cinema di Roma taglia il traguardo della ventesima edizione, in programma dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sotto il segno di Federico Fellini, che ... Scrive roma.corriere.it
Festa del Cinema di Roma, Ema Stokholma sarà la conduttrice: i film in gara, la giuria (presieduta da Paola Cortellesi), le star sul red carpet e il programma - Dal 15 al 26 ottobre la Capitale si prepara ad accogliere all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ... Da ilmessaggero.it