Festa di Roma apre La vita va così | storia di libertà e coraggio

Roma, 15 ott. (askanews) - Il coraggio di dire no, di scegliere la libertà nel rispetto dei propri valori e delle proprie origini, non lasciandosi "comprare" dai soldi. Parla di "resistenza", con i toni della commedia, "La vita va così" di Riccardo Milani, film d'apertura della Festa del cinema di Roma, presentato fuori concorso nella sezione Grand Public. Uscirà poi nelle sale dal 23 ottobre. Il regista di "Come un gatto in tangenziale" racconta una storia vera, quella di un pastore sardo, scomparso di recente, che ha deciso di difendere a tutti i costi la sua terra e la sua casa, non piegandosi alle offerte milionarie di un potente imprenditore immobiliare con il progetto di costruire un resort di lusso su una spiaggia incontaminata del Sud della Sardegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa di Roma, apre "La vita va così": storia di libertà e coraggio

