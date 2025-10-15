Festa di Roma al via oggi l’evento dedicato al cinema | ospiti attesi

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 26 ottobre si svolgerà la Festa di Roma, evento dedicato al cinema. La conduzione delle serate è affidata a Ema Stokholma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

festa di roma al via oggi l8217evento dedicato al cinema ospiti attesi

© Ildifforme.it - Festa di Roma, al via oggi l’evento dedicato al cinema: ospiti attesi

Approfondisci con queste news

festa roma via oggiAl via la 20° Festa del Cinema di Roma. Oggi, fuori concorso, "La vita va così" di Riccardo Milani - A Puttnam una retrospettiva di tre film nell’ambito della sezione Storia del Cinema: Local Hero di Bill Forsyth, The Mission di Roland Joffé e Chariots ... Riporta msn.com

festa roma via oggiAl via la Festa del Cinema di Roma 2025 - Si apre oggi la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che fino al 26 ottobre trasformerà la città in un set diffuso tra proiezioni, mostre e incontri. Scrive rainews.it

festa roma via oggiFesta del Cinema di Roma 2025, programma 15 ottobre - Inizia la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26 ottobre, la ... Come scrive ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Roma Via Oggi