Festa di Roma al via oggi l’evento dedicato al cinema | ospiti attesi
Dal 15 al 26 ottobre si svolgerà la Festa di Roma, evento dedicato al cinema. La conduzione delle serate è affidata a Ema Stokholma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
