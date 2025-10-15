Festa di Roma al via in mostra l' omaggio a Franco Pinna e a Caligari
Roma, 15 ott. (askanews) - Al via l'edizione numero 20 della Festa del Cinema di Roma, che fino al 26 ottobre animerà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cuore della manifestazione e altri luoghi della Capitale. In serata la cerimonia d'inaugurazione con il film d'apertura, "La vita va così" di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari, presentato fuori concorso nella sezione Grand Public. Intanto, all'Auditorium sono state inaugurate alcune delle mostre di queste edizione. Nel Foyer della Sala Sinopoli "Franco Pinna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
