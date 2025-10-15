Festa di fine stagione 2025 alla Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella splendida cornice della base nautica della Sezione della Lega Navale Italiana di Pisa si è celebrata la tradizionale Festa di Fine Stagione, appuntamento che chiude un anno ricco di attività sportive, sociali e culturali, tutte ispirate ai valori di solidarietà, inclusione e amore per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

