Festa del cinema di Roma Nastasi | Un festival maturo
“Una festa adulta, un festival maturo, 150 film, 38 paesi diversi una grande giuria internazionale presieduta da Paola Cortellesi, un film italiano d’autore che apre la festa e soprattutto vorrei che la Festa del cinema fosse la casa degli autori indipendenti, italiani e stranieri”. Così il presidente della Fondazione cinema per Roma, Salvatore Nastasi nel giorno di apertura della 20esima edizione della Festa del cinema di Roma. “Io non ho mai creduto alla diversità tra Roma e Venezia, Roma è un festival metropolitano ma il cinema lo ha inventato quindi direi che forse è anche più forte. Roma è una intera città al servizio del cinema e il cinema è al servizio di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
