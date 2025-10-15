Festa del cinema di Roma Malanga | 20 anni successi edizione ricca come città

“Venti anni sono un compleanno importante perché implica già una esistenza che va avanti. E qualcosa che non va a morire ma continua ad andare avanti è una bella notizia. E’ una edizione ricca come si addice ad una città come Roma”. Così Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema di Roma nel giorno di apertura della ventesima edizione. “Questa è una città che potenzialmente ha tutto il pubblico possibile, da quello che va al Cinema due volte l’anno ai cinefili o gli studenti di Cinema o anche gli stranieri che vengono in questa città incredibile e che vogliono magari rivedere qualche classico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

