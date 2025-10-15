Festa del cinema di Roma Malanga | 20 anni successi edizione ricca come città
“Venti anni sono un compleanno importante perché implica già una esistenza che va avanti. E qualcosa che non va a morire ma continua ad andare avanti è una bella notizia. E’ una edizione ricca come si addice ad una città come Roma”. Così Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema di Roma nel giorno di apertura della ventesima edizione. “Questa è una città che potenzialmente ha tutto il pubblico possibile, da quello che va al Cinema due volte l’anno ai cinefili o gli studenti di Cinema o anche gli stranieri che vengono in questa città incredibile e che vogliono magari rivedere qualche classico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alla Festa del Cinema di Roma, c’è un luogo dove il cinema incontra l’acqua: il nostro stand! Ti aspettiamo all’Auditorium Parco della Musica, dal 15 al 26 ottobre. Vieni a vivere un’esperienza che unisce cinema, innovazione e attenzione all’acqua, con pr - X Vai su X
La Festa del Cinema di Roma a favore di un cinema inclusivo e partecipativo: sette film del programma ufficiale saranno accessibili con audiodescrizione e sottotitoli La Festa del Cinema di Roma si schiera a favore di un cinema inclusivo e partecipativo, fruibil - facebook.com Vai su Facebook
Festa cinema Roma, Mollicone: “Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa” - (LaPresse) “Una festa ormai maggiorenne, una festa condivisa dal comune di Roma, dalla Regione Lazio e dal ministero come governance ed è arrivato ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Festa del cinema di Roma, Malanga: "20 anni successi, edizione ricca come città" - (LaPresse) “Venti anni sono un compleanno importante perché implica già una esistenza che va avanti. Segnala stream24.ilsole24ore.com
Festa del Cinema di Roma 2025: parla la direttrice - Che festival sarà la Festa del Cinema di Roma 2025 (15/26 ottobre)? Da style.corriere.it