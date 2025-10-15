Festa del cinema di Roma al via con La vita va così il film di Riccardo Milani tra neorealismo e commedia all’italiana

Prende il via oggi, mercoledì 15 ottobre, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino a domenica 26 ottobre, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura La vita va così di Riccardo Milani, fuori concorso nella sezione Grand Public, che sarà nelle sale cinematografiche dal 23 ottobre. È la storia vera di un pastore sardo che, per difendere la propria terra e le proprie radici, si oppone solitario alla costruzione di un resort. La Festa del Cinema di Roma apre i battenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

