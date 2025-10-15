Festa del cinema di Roma Acea premia il corto ‘I custodi dell’acqua’
(Adnkronos) – “I Custodi dell’Acqua” ha vinto il Premio Acea per il miglior cortometraggio dal tema cui prende il titolo, in concorso all’interno del contest I mille volti dell’acqua. Girato dal regista Hari Bertoja è ambientato in un museo dove l’opera rinascimentale “Nascita di Venere” di Botticelli diventa interattiva grazie a un’AI capace di trasfigurarla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Acea premia 'I Custodi dell’Acqua': il cortometraggio di Hari Bertoja vince il contest sui temi idrici alla Festa del Cinema di Roma - Marinali (Acea): "Crediamo sia necessario porre sempre più attenzione al tema del riuso e far capire quanto sia importante la tutela della risorsa ... Lo riporta affaritaliani.it
