Festa del cinema di Roma Acea premia il corto ‘I custodi dell’acqua’

"I Custodi dell'Acqua" ha vinto il Premio Acea per il miglior cortometraggio dal tema cui prende il titolo, in concorso all'interno del contest I mille volti dell'acqua. Girato dal regista Hari Bertoja è ambientato in un museo dove l'opera rinascimentale "Nascita di Venere" di Botticelli diventa interattiva grazie a un'AI capace di trasfigurarla .

