Sfilata di vip e personaggi delle istituzioni al red carpet della prima giornata della ventesima edizione della Festa del cinema di Roma. Madrine della serata ovviamente Paola Cortellesi, presidente di giuria, e Ema Stokholma, conduttrice della cerimonia di apertura. Con loro però anche Riccardo Milani, marito di Cortellesi e regista, il cui film fuori concorso ‘ La vita va così ‘ apre la kermesse: presente anche il cast del film: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio del trio ‘Aldo Giovanni e Giacomo’. A presenziare all’evento tante personalità del mondo della politica come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma 2025, sfilata di vip e istituzioni sul red carpet della ‘prima’