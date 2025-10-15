Festa del Cinema di Roma 2025 | Luisa Ranieri con nuovo lob mosso e ciuffo ribelle e le pagelle dei beauty look della serata inaugurale
Luci puntate sui red carpet dell'evento cinematografico nella capitale che da oggi ospiterà star italiane e internazionale che sfoggiano beauty look con un mix di nostalgia estiva e mood autunnale. Votate insieme a noi quelli che vi convincono di più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook
Festa Cinema di Roma, torna il contest Acea-CsC “I Mille Volti dell’Acqua” @romacinemafest @fondazionecsc @AceaGruppo @acea - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025, tutti gli occhi per Luisa Ranieri: i look sul red carpet inaugurale - Comincia ufficialmente la Festa del Cinema di Roma, inaugurata dal tradizionale red carpet d'apertura ricco di celebrities che si sono sfidate a colpi ... Da fanpage.it
Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Lo riporta iodonna.it
Festa del Cinema di Roma 2025, programma 15 ottobre - Inizia la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26 ottobre, la ... Scrive ciakmagazine.it