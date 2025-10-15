Festa del Cinema di Roma 2025 il significato dietro l’immagine ufficiale
Dal 15 al 26 ottobre 2025 Roma torna a essere capitale della cinematografia con la ventesima edizione della Festa del Cinema. Ma oltre ai film in programma, a catturare l’attenzione di tutti è stato già il manifesto ufficiale del 2025, un’immagine intrisa di poesia e simbolismo che rende omaggio a uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento. Ma cosa ci racconta davvero quel poster? Cosa ci nasconde e quali sono i riferimenti? Leggi anche: — Festa del Cinema, i migliori ristoranti vicino l’Auditorium Parco della Musica Festa del Cinema Roma 2025: il segreto dietro l’immagine ufficiale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it
News recenti che potrebbero piacerti
In prima mondiale alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione FREESTYLE ARTS arriva ‘Dacia, Vita Mia – Dialoghi Giapponesi’, il film documentario scritto e diretto da Izumi Chiaraluce, al suo esordio nel lungometraggio. Un racconto ined - facebook.com Vai su Facebook
Festa Cinema di Roma, torna il contest Acea-CsC “I Mille Volti dell’Acqua” @romacinemafest @fondazionecsc @AceaGruppo @acea - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025: Paola Cortellesi, Riccardo Milani e il grande cinema italiano - La 20ª Festa del Cinema di Roma apre le sue porte con un evento all’insegna del cinema italiano e del glamour internazionale. Come scrive ilmessaggero.it
Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Segnala iodonna.it
Festa del Cinema di Roma 2025, tutto ciò che c'è da sapere: la giuria, i premi alla carriera e i film in concorso - Partirà tra pochi giorni la Festa del Cinema di Roma, appuntamento cinematografico che, ogni anno, attira tantissimi registi e personaggi del mondo del cinema all'Auditorium Parco ... Da ilmattino.it