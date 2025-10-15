Festa del Cinema di Roma 2025 Cortellesi | Il lavoro della giuria? Anche lasciarsi sorprendere

“La responsabilità è quella di fare scelte in modo serio, di impegnarci a vedere bene e a discutere di ogni film. È anche però lasciarsi sorprendere dalle cose belle che ci regaleranno questi film”. Paola Cortellesi torna alla Festa del Cinema di Roma dopo l’enorme successo del 2024 con ‘ C’è ancora domani ‘ e, sul red carpet della cerimonia di apertura della kermesse, parla del suo ruolo, che questa volta è quello di presidente di giuria. “Fare seriamente il nostro lavoro, non è difficile: dobbiamo solo essere puntuali, vedere bene tutto e riportarcelo costantemente”, aggiunge. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

