Festa del Cinema di Roma 2025 Cortellesi | Il lavoro della giuria? Anche lasciarsi sorprendere

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La responsabilità è quella di fare scelte in modo serio, di impegnarci a vedere bene e a discutere di ogni film. È anche però lasciarsi sorprendere dalle cose belle che ci regaleranno questi film”. Paola Cortellesi torna alla Festa del Cinema di Roma dopo l’enorme successo del 2024 con ‘ C’è ancora domani ‘ e, sul red carpet della cerimonia di apertura della kermesse, parla del suo ruolo, che questa volta è quello di presidente di giuria. “Fare seriamente il nostro lavoro, non è difficile: dobbiamo solo essere puntuali, vedere bene tutto e riportarcelo costantemente”, aggiunge. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

festa del cinema di roma 2025 cortellesi il lavoro della giuria anche lasciarsi sorprendere

© Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma 2025, Cortellesi: “Il lavoro della giuria? Anche lasciarsi sorprendere”

Scopri altri approfondimenti

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, la madrina Ema Stokholma: “Emozionatissima, stanotte non ho dormito” - "È una giornata importante per me ma soprattutto per il cinema e per la città di Roma. Segnala lapresse.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, Cortellesi: “Il lavoro della giuria? Anche lasciarsi sorprendere” - "La responsabilità è quella di fare scelte in modo serio, di impegnarci a vedere bene e a discutere di ogni film. Si legge su lapresse.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, programma 16 ottobre - Secondo giorno della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, giovedì 16 ottobre, alle ore 16:30 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco ... Riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025