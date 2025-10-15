Festa d' autunno country a Villamagna fra balli e pic nic

Domenica 26 ottobre, a Cowboys a cavallo, a Villamagna, c'è la festa d'autunno country, a cura della West Family. Una giornata all’insegna del divertimento, della musica e della libertà, tra balli country, natura e buona compagnia. Ci saranno lezioni gratuite di country western dance aperte a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it