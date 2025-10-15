Festa Cinema Roma Virginia Raffaele | Boicottare Israele? Penso che politica e arte non vadano mischiate

“Non mi sono fatta un’idea, la mia unica idea è che la guerra è sbagliata in ogni senso, e che l’arte debba andare verso l’arte e la politica verso la politica, senza unire le due cose ”. Così l’attrice Virginia Raffaele, a margine della conferenza stampa di presentazione, all’apertura della Festa del Cinema di Roma, di ‘ La vita va così ‘, il nuovo film di Riccardo Milani che la vede protagonista accanto a Diego Abatantuono e Aldo Baglio, in merito alle richieste dei collettivi pro-Pal di boicottare le opere e gli artisti israeliani alla Festa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

