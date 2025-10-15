Festa Cinema Roma organizzatori | Boicottaggio Israele? Parlino i film

“Io rispetto tutti però voglio dire chiaramente che tutti i film selezionati per questa Festa hanno lo stesso diritto di cittadinanza e vorrei invitare tutti a vedere i film”. Lapidaria e senza dubbi, Paola Malanga direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma silenzia ogni polemica e scioglie ogni dubbio in merito alla richiesta avanzata da molti personaggi dello spettacolo e della Cultura che la invitavano a non invitare artisti e produzioni israeliane. Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi: “Il Cinema – avverte – da sempre offre il suo contributo alle fasi storiche anzi le anticipa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

