Festa cinema Roma Mollicone | Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Una festa ormai maggiorenne, una festa condivisa dal comune di Roma, dalla Regione Lazio e dal ministero come governance ed è arrivato il momento di fare un bilancio e dare prospettive future. Io credo che la direzione di Malanga abbia contribuito a farlo tornare quello che era, un festival più che una festa. Il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone nel giorno di apertura della ventesima edizione della Festa del cinema di Roma. “Dovremmo cominciare a pensare di farla tornare il secondo festival d’Italia dopo Venezia anche se entrambe si completano coprendo spazi diversi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

