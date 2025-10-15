Festa Cinema Roma al via con la resistenza comica di Milani
Con la proiezione di “La vita va così”, pellicola che mescola impegno civile e comicità, si è ufficialmente aperta la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha visto sfilare il cast, la giuria presieduta da Paola Cortellesi e la conduttrice Ema Stokholma, dando il via a una kermesse che animerà la capitale fino al 2 novembre. Il film d’apertura, diretto da Riccardo Milani e in sala dal 23 ottobre, racconta una storia vera di resistenza ambientale. Il protagonista è un pastore sardo che, rifiutando offerte milionarie, ha opposto un secco “no” alla costruzione di un resort di lusso su una spiaggia incontaminata della Sardegna, difendendo la propria terra e le proprie radici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Argomenti simili trattati di recente
Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook
Festa Cinema Roma, Milani: "Censurare Israele? Ci sono limiti da non superare" - X Vai su X
Al via la Festa del Cinema di Roma 2025 - Si apre oggi la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che fino al 26 ottobre trasformerà la città in un set diffuso tra proiezioni, mostre e incontri. Segnala rainews.it
Al via la 20° Festa del Cinema di Roma. Oggi, fuori concorso, "La vita va così" di Riccardo Milani - A Puttnam una retrospettiva di tre film nell’ambito della sezione Storia del Cinema: Local Hero di Bill Forsyth, The Mission di Roland Joffé e Chariots ... Da msn.com
Festa del Cinema di Roma 2025, programma 15 ottobre - Inizia la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26 ottobre, la ... Secondo ciakmagazine.it