Festa Cinema Roma al via con la resistenza comica di Milani

Ilfogliettone.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la proiezione di “La vita va così”, pellicola che mescola impegno civile e comicità, si è ufficialmente aperta la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha visto sfilare il cast, la giuria presieduta da Paola Cortellesi e la conduttrice Ema Stokholma, dando il via a una kermesse che animerà la capitale fino al 2 novembre. Il film d’apertura, diretto da Riccardo Milani e in sala dal 23 ottobre, racconta una storia vera di resistenza ambientale. Il protagonista è un pastore sardo che, rifiutando offerte milionarie, ha opposto un secco “no” alla costruzione di un resort di lusso su una spiaggia incontaminata della Sardegna, difendendo la propria terra e le proprie radici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

festa cinema roma al via con la resistenza comica di milani

© Ilfogliettone.it - Festa Cinema Roma, al via con la “resistenza” comica di Milani

Argomenti simili trattati di recente

festa cinema roma viaAl via la Festa del Cinema di Roma 2025 - Si apre oggi la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che fino al 26 ottobre trasformerà la città in un set diffuso tra proiezioni, mostre e incontri. Segnala rainews.it

festa cinema roma viaAl via la 20° Festa del Cinema di Roma. Oggi, fuori concorso, "La vita va così" di Riccardo Milani - A Puttnam una retrospettiva di tre film nell’ambito della sezione Storia del Cinema: Local Hero di Bill Forsyth, The Mission di Roland Joffé e Chariots ... Da msn.com

festa cinema roma viaFesta del Cinema di Roma 2025, programma 15 ottobre - Inizia la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26 ottobre, la ... Secondo ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Via