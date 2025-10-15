festa cinema roma al via con la resistenza comica di milani

Con la proiezione di “La vita va così”, pellicola che mescola impegno civile e comicità, si è ufficialmente aperta la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ha visto sfilare il cast, la giuria presieduta da Paola Cortellesi e la conduttrice Ema Stokholma, dando il via a una kermesse che animerà la capitale fino al 2 novembre. Il film d’apertura, diretto da Riccardo Milani e in sala dal 23 ottobre, racconta una storia vera di resistenza ambientale. Il protagonista è un pastore sardo che, rifiutando offerte milionarie, ha opposto un secco “no” alla costruzione di un resort di lusso su una spiaggia incontaminata della Sardegna, difendendo la propria terra e le proprie radici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

