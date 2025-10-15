Festa Cinema Roma 2025 Virginia Raffaele | Boicottare Israele? Penso che politica e arte non vadano mischiate
“Non mi sono fatta un’idea, la mia unica idea è che la guerra è sbagliata in ogni senso, e che l’arte debba andare verso l’arte e la politica verso la politica, senza unire le due cose ”. Così l’attrice Virginia Raffaele, a margine della conferenza stampa di presentazione, all’apertura della Festa del Cinema di Roma, di ‘ La vita va così ‘, il nuovo film di Riccardo Milani che la vede protagonista accanto a Diego Abatantuono e Aldo Baglio, in merito alle richieste dei collettivi pro-Pal di boicottare le opere e gli artisti israeliani alla Festa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Daniele Ciprì presenta la sua ultima opera alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma Celebre direttore della fotografia e regista, già autore di opere come “Il ritorno di Cagliostro”, “È stato il figlio” e della serie cult “Cinico TV”, firma la regia del docufil - facebook.com Vai su Facebook
Festa Cinema di Roma, torna il contest Acea-CsC “I Mille Volti dell’Acqua” @romacinemafest @fondazionecsc @AceaGruppo @acea - X Vai su X
Al via la 20° Festa del Cinema di Roma. Oggi, fuori concorso, "La vita va così" di Riccardo Milani - A Puttnam una retrospettiva di tre film nell’ambito della sezione Storia del Cinema: Local Hero di Bill Forsyth, The Mission di Roland Joffé e Chariots ... Da msn.com
Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Riporta iodonna.it
Festa del Cinema di Roma 2025, programma 15 ottobre - Inizia la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino a domenica 26 ottobre, la ... Da ciakmagazine.it