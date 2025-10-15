Ferrari nomina Maria Conti Chief Communication Officer

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ferrari ha annunciato oggi la nomina di Maria Conti come Chief Communication Officer. Nella nuova posizione, Conti riporterà direttamente al CEO Benedetto Vigna ed entrerà a far parte del Leadership Team del Cavallino Rampante. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico e del lusso, Maria Conti ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

