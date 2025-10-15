Ferrari Maria Conti è la nuova responsabile della comunicazione
Maria Conti è la nuova Chief Communication Officer di Ferrari. La manager entrerà a far parte della casa del Cavallino rampante a partire dal 3 novembre e farà parte del Leadership Team dell’azienda. Riporterà direttamente al Ceo Benedetto Vigna e sarà basata nella sede di Maranello. «È un onore e una grande responsabilità», ha spiegato in una nota. «Ferrari rappresenta l’eccellenza, la passione e la volontà di progresso. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono il marchio inimitabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
