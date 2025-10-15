Ferrari F40 in officina! Quanto costa tenerla viva e perché fa paura toccarla

Una Ferrari F40 in officina non è un'auto, è una reliquia. Tra serbatoi che costano più di un'utilitaria e un V8 biturbo che vibra come un cuore in apnea, la manutenzione diventa un rito sacro. Un viaggio dentro l'anima dell'ultima Ferrari voluta da Enzo in persona, dove ogni vite racconta una storia di coraggio, ingegno e follia meccanica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari F40 in officina! Quanto costa tenerla viva e perché fa paura toccarla

Leggi anche questi approfondimenti

DOMENICA 5 OTTOBRE IN CENTO A CENTO organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Cento. Raduno aperto a tutti i soci del Club Officina Ferrarese. - facebook.com Vai su Facebook

Ferrari F40 in officina! Quanto costa tenerla viva e perché fa paura toccarla - Tra serbatoi che costano più di un'utilitaria e un V8 biturbo che vibra come un cuore in apnea, la manutenzione diventa un rito sacro. Scrive msn.com

Ferrari F40 Alte Prestazioni, il mito alza l'asticella - Si tratta di un pacchetto di aggiornamento dedicato a una delle più famose Ferrari della storia, nato per dare ai collezionisti la ... Segnala quattroruote.it

ferrari f40 alte prestazioni: caratteristiche - Il restomod di Officine Fioravanti, azienda italiana specializzata in restauri di supercar del passato, ha lasciato inalterato il propulsore motore V8 3. Lo riporta gazzetta.it