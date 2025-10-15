Fermato dai carabinieri col taser e poi morto l' autopsia di Anthony | Colpito da due scariche

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anthony Ihaza Ehogonoh è stato colpito da due scariche di taser, la seconda più intensa dopo che la prima, così come lo spray urticante, si era rivelata inefficace. È quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri al secondo policlinico di Napoli sul corpo del 35enne, morto il 6 ottobre dopo essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

