Fermati in auto a bordo quasi tre etti di hashish Arrestati alla Darsena

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio in zona Crocetta, la Squadra Volante ha fermato un veicolo con due persone a bordo proveniente da strada Attiraglio che, dopo aver svoltato in via Spaccini, si è fermato in via Darsena del Naviglio.I due uomini hanno da subito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

