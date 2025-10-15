Fermati in auto a bordo quasi tre etti di hashish Arrestati alla Darsena

Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio in zona Crocetta, la Squadra Volante ha fermato un veicolo con due persone a bordo proveniente da strada Attiraglio che, dopo aver svoltato in via Spaccini, si è fermato in via Darsena del Naviglio.I due uomini hanno da subito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Fermati in auto, a bordo quasi tre etti di hashish. Arrestati alla Darsena https://ift.tt/A2VroX5 https://ift.tt/dSfJ4qM - X Vai su X

Il ladro è fuggito su un’auto (con targhe false) con a bordo due complici, ma i tre sono stati fermati vicino a Vinovo - facebook.com Vai su Facebook

Ignorano l’alt della polizia e scappano in auto: fermati, avevano mezzo chilo di eroina - Empoli, 26 agosto 2025 – Hanno ignorato l'alt della polizia e sono fuggiti a bordo di un'auto, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Da lanazione.it

Fermati a bordo di un’auto rubata. Fuggono a piedi - Stavano viaggiando su un’auto poi risultata rubata e quando la volante della polizia li ha intercettati, i due giovani ... Riporta msn.com

Un’auto non si ferma all’alt, i finanzieri la inseguono: a bordo c’erano cinque minorenni - È successo a Parma nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, durante le operazioni di routine della Guardia di Finanza. Scrive fanpage.it