Ferito in cantiere denuncia lo sfruttamento | da Biella a Bologna scoppia il caso Stella verde
C’è anche Bologna tra le città toccate dall’operazione “Stella verde”, l’indagine della guardia di finanza di Biella che ha portato a 19 perquisizioni in otto regioni italiane per presunti reati di caporalato, lesioni personali colpose aggravate e subappalto non autorizzato.?Cinque le persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
Trasta, cedimento in cantiere del Terzo Valico: operaio ferito a una gamba https://genovaquotidiana.com/2025/10/14/trasta-cedimento-in-cantiere-del-terzo-valico-operaio-ferito-a-una-gamba/… - X Vai su X
Roma, esplode bombola all'interno di un cantiere Atac: nessun ferito - facebook.com Vai su Facebook
Caporalato, sfruttamento lavoratori stranieri e subappalto non autorizzato: 5 indagati - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Riporta ilmessaggero.it
Un infortunio svela l'inferno di sfruttamento e caporalato negli appalti pubblici: blitz anche nelle Marche - Un infortunio sul lavoro svela un inferno fatto di sfruttamento sul lavoro e caporalato, oltra ad un sprezzo delle norme per la sicurezza sul lavoro nei cantieri legati ad appalti pubblici. Si legge su msn.com