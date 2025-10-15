Feriti nello scoppio di Castel d' Azzano | sciolta la prognosi di un carabiniere intubata Maria Luisa

Le condizioni dei tre pazienti feriti nello scoppio di Castel d’Azzano sono stazionarie. Stando a quanto riferisce Aoui, proseguono i trattamenti e nel pomeriggio di mercoledì è stata sciolta la prognosi per il militare ricoverato al Centro grandi ustionati. Restano invece riservate le prognosi. 🔗 Leggi su Veronasera.it