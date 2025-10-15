Fendi eleganza e femminismo | Chiuri specchio del mondo

Roma, 15 ottobre 2025 - La settimana nel mondo del lusso italiano si apre con due nomine che suscitano qualche riflessione. A Roma si chiudono finalmente i giochi per la successione creativa di Fendi: Maria Grazia Chiuri è la nuova Chief Creative Officer. La designer, reduce da nove anni di successi e statement femministi da Dior (esperienza conclusa lo scorso maggio), torna nella Maison dove ha iniziato la sua carriera nel 1989: per dieci anni ha lavorato nel reparto accessori, contribuendo allo sviluppo della it-bag Baguette. La scelta era nell'aria da giorni dopo l'uscita di Silvia Venturini Fendi, divenuta Presidente Onorario.

