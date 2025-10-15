Femminicidio Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin | L'aveva già minacciata di morte

La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini per mesi, ieri sera si è introdotto in casa sua a Milano con un coltello e l'ha uccisa con i poliziotti fuori dalla porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ennesimo femminicidio a Milano: Pamela Genini modella e imprenditrice, è stata uccisa sul pianerottolo a coltellate. A 19 anni è stata una delle protagoniste della trasmissione dove i concorrenti erano completamente nudi

Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio

Femminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: "Urla devastanti, non era la prima volta" - Il delitto in via Iglesias a Milano, la modella e imprenditrice 29enne assassinata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin.

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin.