Femminicidio Pamela Genini | uccisa a Milano mentre era al telefono con l’ex fidanzato

Era al telefono con l’ex fidanzato, Pamela Genini, quando si è ritrovata dentro casa il suo omicida, il compagno Gianluca Soncin, che da alcune settimane si era procurato il calco delle chiavi dell’appartamento di via Iglesias dove si è consumato il delitto martedì sera. È quanto si apprende sull’ inchiesta per omicidio della pm Alessia Menegazzo, l’aggiunto Letizia Mannella con gli investigatori della polizia di Stato. È stato proprio l’ex fidanzato della 29enne, con cui la donna era al telefono per confidare i propri timori rispetto agli atteggiamenti minacciosi del 52enne accusato di omicidio, ad avvisare all’istante le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

