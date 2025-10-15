Femminicidio Pamela Genini | uccisa a Milano mentre era al telefono con l’ex fidanzato
Era al telefono con l’ex fidanzato, Pamela Genini, quando si è ritrovata dentro casa il suo omicida, il compagno Gianluca Soncin, che da alcune settimane si era procurato il calco delle chiavi dell’appartamento di via Iglesias dove si è consumato il delitto martedì sera. È quanto si apprende sull’ inchiesta per omicidio della pm Alessia Menegazzo, l’aggiunto Letizia Mannella con gli investigatori della polizia di Stato. È stato proprio l’ex fidanzato della 29enne, con cui la donna era al telefono per confidare i propri timori rispetto agli atteggiamenti minacciosi del 52enne accusato di omicidio, ad avvisare all’istante le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ennesimo femminicidio a Milano: Pamela Genini modella e imprenditrice, è stata uccisa sul pianerottolo a coltellate. A 19 anni è stata una delle protagoniste della trasmissione dove i concorrenti erano completamente nudi https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare https://tg.la7.it/cronaca/femminicidio-milano-pamela-genini-uccisa-da-ex-15-10-2025-245961… - X Vai su X
Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Lo riporta tg24.sky.it
Femminicidio a Milano: 29enne aggredita a coltellate a Gorla e uccisa sotto gli occhi dei vicini - Gianluca Soncin, 52enne di origini biellesi, è stato fermato con l'accusa di omicidio premeditato e stalking. Scrive tg.la7.it