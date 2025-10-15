Milano – "Ho sentito le urla: devastanti. È successo tutto in pochi minuti". Una vicina di casa di Pamela Genini racconta quello che ha vissuto stanotte, in via Iglesias 33. Ancora sente nelle orecchie le grida disperate della 29enne uccisa con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. "La ragazza chiedeva aiuto, il dirimpettaio è andato in suo soccorso. Nel frattempo è arrivata la polizia che ha sfondato la porta". Ma per la ragazza non c'era più nulla da fare. "C'erano già stati degli episodi - continua -, la polizia era intervenuta mesi fa sempre per violenza. Ultimamente non li sentivo più litigare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: “Urla devastanti, non era la prima volta”