Femminicidio Pamela Genini l’ex fidanzato | Soncin minacciava di uccidere la madre
Gianluca Soncin avrebbe minacciato più volte Pamela Genini di “uccidere la madre” se lei avesse interrotto la relazione. Lo ha detto agli investigatori l’ex fidanzato della modella uccisa a coltellate martedì sera dal compagno 52enne, riferendo di una circostanza avvenuta nell’aprile 2025 quando Genini aveva riallacciato i rapporti con lui chiedendogli aiuto per “allontanarsi” dall’uomo. La ragazza gli avrebbe riferito le frasi dell’ imprenditore piemontese, ora in carcere a San Vittore dove domani sarà interrogato dal gip di Milano, Tommaso Perna. “ Se mi lasci ti ammazzo, e ammazzo tua madre “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
