Gianluca Soncin avrebbe minacciato più volte Pamela Genini di “uccidere la madre” se lei avesse interrotto la relazione. Lo ha detto agli investigatori l’ex fidanzato della modella uccisa a coltellate martedì sera dal compagno 52enne, riferendo di una circostanza avvenuta nell’aprile 2025 quando Genini aveva riallacciato i rapporti con lui chiedendogli aiuto per “allontanarsi” dall’uomo. La ragazza gli avrebbe riferito le frasi dell’ imprenditore piemontese, ora in carcere a San Vittore dove domani sarà interrogato dal gip di Milano, Tommaso Perna. “ Se mi lasci ti ammazzo, e ammazzo tua madre “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Pamela Genini, l’ex fidanzato: “Soncin minacciava di uccidere la madre”