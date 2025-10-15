Femminicidio Pamela Genini la vicina | Si sentivano urla strazianti lei chiedeva aiuto

“Si sentivano le urla, la ragazza chiedeva aiuto dal pianerottolo”. Lo ha detto una vicina di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate in un palazzo del quartiere Gorla, a Milano. La vicina ha poi parlato di un episodio di violenza successo in passato: “Erano già venuti i poliziotti e lo avevano fermato, ma poi sembrava tutto abbastanza tranquillo”. Il compagno della giovane Gianluca Soncin è accusato dell’omicidio. La pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella contestano al 52enne l’ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio Pamela Genini, la vicina: “Si sentivano urla strazianti, lei chiedeva aiuto”

