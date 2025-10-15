Femminicidio Pamela Genini Gianluca Soncin accusato anche di premeditazione e stalking | non risultano denunce

Emergono dettagli sulla relazione tra Pamela Genini e Gianluca Soncin, accusato della morte della donna. Stalking e premeditazione tra le aggravanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin accusato anche di premeditazione e stalking: non risultano denunce

Altri contenuti sullo stesso argomento

Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme" #milano #femminicidio #pamelagenini #15ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/elisa-bortolotti-ricorda-pamela-genini_104666946-202502k.shtml… - X Vai su X

Ennesimo femminicidio a Milano: Pamela Genini modella e imprenditrice, è stata uccisa sul pianerottolo a coltellate. A 19 anni è stata una delle protagoniste della trasmissione dove i concorrenti erano completamente nudi https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Scrive fanpage.it

Femminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: “Urla devastanti, non era la prima volta” - Il delitto in via Iglesias a Milano, la modella e imprenditrice 29enne assassinata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Segnala ilgiorno.it

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Da tpi.it