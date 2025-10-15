Femminicidio Pamela Genini | chi è l’influencer 29enne uccisa a Milano
(Adnkronos) – E’ Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni originaria di Strozza (Bergamo), la donna uccisa a coltellate a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. Per l’omicidio, avvenuto sul terrazzo di un appartamento nel quartiere Gorla, è stato fermato Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato il suicidio ed . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Femminicidio a Milano: Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno che lei voleva lasciare https://tg.la7.it/cronaca/femminicidio-milano-pamela-genini-uccisa-da-ex-15-10-2025-245961… - X Vai su X
Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno Paolo Soncin sotto gli occhi dei vicini. La 29enne voleva lasciarlo >> https://buff.ly/ZLr8BaL - facebook.com Vai su Facebook
Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Secondo tpi.it
Femminicidio Pamela Genini, la vicina: “Si sentivano urla strazianti, lei chiedeva aiuto” - Lo ha detto una vicina di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate in un ... Da lapresse.it
Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Secondo tg24.sky.it