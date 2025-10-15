Femminicidio Pamela Genini | chi è l’influencer 29enne uccisa a Milano

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E’ Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni originaria di Strozza (Bergamo), la donna uccisa a coltellate a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. Per l’omicidio, avvenuto sul terrazzo di un appartamento nel quartiere Gorla, è stato fermato Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato il suicidio ed . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

femminicidio pamela genini chi 232 l8217influencer 29enne uccisa a milano

© Ildifforme.it - Femminicidio Pamela Genini: chi è l’influencer 29enne uccisa a Milano

Altri contenuti sullo stesso argomento

femminicidio pamela genini 232Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi &#232; la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Secondo tpi.it

femminicidio pamela genini 232Femminicidio Pamela Genini, la vicina: “Si sentivano urla strazianti, lei chiedeva aiuto” - Lo ha detto una vicina di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate in un ... Da lapresse.it

femminicidio pamela genini 232Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, &#232; stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pamela Genini 232