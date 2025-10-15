Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte la fidanzata 29enne Pamela Genini, è un imprenditore. Prima del femminicidio non era stato denunciato, anche se c’era stata una storia di stalking risalente a molti anni fa, conclusasi senza denunce, né conseguenze di alcun tipo. A suo carico qualche vecchio precedente di tipo tributario, risalente ad una quindicina di anni fa, legato alla sua attività lavorativa legata al commercio di auto. Nato a Biella nel 1973, a marzo, l’uomo si divideva tra Cervia e Milano per ragioni di lavoro. Con Pamela aveva una relazione da circa un anno e mezzo: per lui la ragazza si era trasferita in Romagna, poi l’atteggiamento possessivo di lui, nel tempo, aveva creato qualche tensione: lui aveva tentato di isolarla, allontanandola dalle sue amicizie e dai suoi legami per tenerla legata a lui, creando un rapporto di completa dipendenza economica e psicologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Pamela Genini – Chi è Gianluca Soncin, il 52enne imprenditore accusato di omicidio pluriaggravato e stalking