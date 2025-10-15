Femminicidio Pamela Genini a Milano uccisa da Gianluca Soncin l' uomo era stato arrestato nel 2010

Il nome di Gianluca Soncin, responsabile del femminicidio di Pamela Genini a Milano, figura in una precedente operazione di arresto che risale al 2010. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini a Milano uccisa da Gianluca Soncin, l'uomo era stato arrestato nel 2010

Scopri altri approfondimenti

Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno Paolo Soncin sotto gli occhi dei vicini. La 29enne voleva lasciarlo >> https://buff.ly/ZLr8BaL - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio a Milano: Pamela Gemini uccisa dall'ex sotto gli occhi dei vicini - X Vai su X

Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Lo riporta tg24.sky.it

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Da notizie.it

Femminicidio Pamela Genini a Milano uccisa da Gianluca Soncin, l'uomo era stato arrestato nel 2010 - Il nome di Gianluca Soncin, responsabile del femminicidio di Pamela Genini a Milano, figura in una precedente operazione di arresto del 2010. Secondo virgilio.it