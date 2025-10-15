Femminicidio Pamela Genini a Milano la vicina ha sentito urla devastanti è successo tutto in pochi minuti

Il racconto dei vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne vittima di femminicidio a Milano: “Urla devastanti, è successo tutto in pochi minuti”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini a Milano, la vicina ha sentito "urla devastanti, è successo tutto in pochi minuti"

Approfondisci con queste news

Il femminicidio a Milano. Il terrore di Pamela al telefono con l'ex: «Ha una copia delle chiavi, è entrato. Chiama la polizia» - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Milano #femminicidio Pamela Genini, 29enne di Bergamo, è stata uccisa dal compagno con 24 coltellate. Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i futili motivi e la crudeltà. Le urla dei vicini: "La sta ammazza - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: “Urla devastanti, non era la prima volta” - Il delitto in via Iglesias a Milano, la modella e imprenditrice 29enne assassinata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Secondo ilgiorno.it

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it

Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. tg24.sky.it scrive