Femminicidio Milano uccisa dal compagno sul balcone con 24 coltellate | polizia avvisata dall’ex fidanzato

Scatta la custodia cautelare per Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna 29enne Pamela Genini, violentemente aggredita con circa 20 coltellate lo scorso martedì sera nel proprio appartamento in via Iglesias a Milano. Ad averlo deciso la misura, la pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella, che contestano all’assassino l’ipotesi di omicidio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

