Femminicidio Milano il disperato tentativo di salvarsi di Pamela Gemini e quel Glovo detto al citofono alla polizia
Milano, 15 ottobre 2025 – La relazione andava avanti da circa un anno. Pamela Gemini e Gianluca Soncin non vivevano insieme, anche se i vicini vedevano spesso il cinquantaduenne alle Residenze Iglesias 33, la palazzina fresca di ristrutturazione in zona Gorla dove la ventinovenne si era trasferita nel 2023. Lei abitava da sola all'ultimo piano, in un appartamento su due livelli con una terrazza che affaccia sulla stradina a senso unico a due passi da viale Monza. Lì dove il fidanzato l'ha massacrata con decine di coltellate la sera di martedì 14 ottobre, nonostante le sue disperate richieste di aiuto.
