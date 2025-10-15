Femminicidio Milano 29enne uccisa a coltellate dal compagno | il delitto sul balcone sotto gli occhi dei vicini

Si tratta di quanto avvenuto nella notte in via Iglesias a Milano. Dalle prime informazioni, sembra che il femminicidio si sia consumato sotto gli occhi dei dirimpettai che hanno infatti allarmato i soccorsi, giunti sul posto mentre l'uomo accoltellava la 29enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Femminicidio Milano, 29enne uccisa a coltellate dal compagno: il delitto sul balcone sotto gli occhi dei vicini

femminicidio milano 29enne uccisaFemminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Gemini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. Scrive tg24.sky.it

femminicidio milano 29enne uccisaFemminicidio a Milano: uccide la ex 29enne davanti ai vicini e poi tenta il suicidio - Pamela Gelmini è stata accoltellata dal 52enne Gianluca Soncin nel suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla. Riporta affaritaliani.it

femminicidio milano 29enne uccisaOrrore in diretta a Milano, 29enne uccisa dal suo ex sotto gli occhi dei vicini - Una violenza da parte del suo ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in tempo reale dai dirimpettai di qu ... Riporta msn.com

