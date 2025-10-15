Femminicidio in Italia trascinata in balcone e uccisa sotto gli occhi dei vicini | dramma a Milano

Thesocialpost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha chiesto disperatamente aiuto alla polizia, capendo che in quella casa stava per succedere qualcosa di terribile. Ma proprio mentre gli agenti entravano dalla porta, è stata raggiunta da delle coltellate che purtroppo si sono rivelate fatali. Il fidanzato, dopo aver menato quei fendenti terribili, ha poi tentato di togliersi la vita. Una tragedia immensa che ha scosso l’Italia, l’ennesima dal copione drammaticamente simile, vittima ancora una volta una donna. Pamela Gemini, ventinove anni, è stata uccisa da Gianluca Soncin, cinquantadue anni, l’uomo con cui era fidanzata da più o meno un anno e che voleva lasciare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

femminicidio in italia trascinata in balcone e uccisa sotto gli occhi dei vicini dramma a milano

© Thesocialpost.it - Femminicidio in Italia, trascinata in balcone e uccisa sotto gli occhi dei vicini: dramma a Milano

Scopri altri approfondimenti

femminicidio italia trascinata balconeFemminicidio a Milano, scenata di gelosia sul balcone di casa: 29enne uccisa a coltellate - Una donna di 29 anni è stata uccisa sul terrazzino della sua abitazione dal compagno 52enne con il quale aveva u ... Riporta affaritaliani.it

femminicidio italia trascinata balconePamela trascinata sul balcone e uccisa a coltellate dal compagno. I vicini vedono tutto: "Aiuto, l'ammazza" - La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato ... Da today.it

femminicidio italia trascinata balconeFemminicidio a Milano: uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo» - Pamela Gemini è stata uccisa sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Italia Trascinata Balcone