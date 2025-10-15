Femminicidio in Italia trascinata in balcone e uccisa sotto gli occhi dei vicini | dramma a Milano
Ha chiesto disperatamente aiuto alla polizia, capendo che in quella casa stava per succedere qualcosa di terribile. Ma proprio mentre gli agenti entravano dalla porta, è stata raggiunta da delle coltellate che purtroppo si sono rivelate fatali. Il fidanzato, dopo aver menato quei fendenti terribili, ha poi tentato di togliersi la vita. Una tragedia immensa che ha scosso l’Italia, l’ennesima dal copione drammaticamente simile, vittima ancora una volta una donna. Pamela Gemini, ventinove anni, è stata uccisa da Gianluca Soncin, cinquantadue anni, l’uomo con cui era fidanzata da più o meno un anno e che voleva lasciare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
#Italia - Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri pomeriggio lo schema di disegno di legge recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", proposto d
Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». Aveva in precedenza impugnato la sentenza di primo grado
Femminicidio a Milano, scenata di gelosia sul balcone di casa: 29enne uccisa a coltellate - Una donna di 29 anni è stata uccisa sul terrazzino della sua abitazione dal compagno 52enne con il quale aveva u ...
Pamela trascinata sul balcone e uccisa a coltellate dal compagno. I vicini vedono tutto: "Aiuto, l'ammazza" - La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato ...
Femminicidio a Milano: uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo» - Pamela Gemini è stata uccisa sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi.