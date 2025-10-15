Ha chiesto disperatamente aiuto alla polizia, capendo che in quella casa stava per succedere qualcosa di terribile. Ma proprio mentre gli agenti entravano dalla porta, è stata raggiunta da delle coltellate che purtroppo si sono rivelate fatali. Il fidanzato, dopo aver menato quei fendenti terribili, ha poi tentato di togliersi la vita. Una tragedia immensa che ha scosso l’Italia, l’ennesima dal copione drammaticamente simile, vittima ancora una volta una donna. Pamela Gemini, ventinove anni, è stata uccisa da Gianluca Soncin, cinquantadue anni, l’uomo con cui era fidanzata da più o meno un anno e che voleva lasciare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Femminicidio in Italia, Pamela trascinata in balcone e uccisa sotto gli occhi dei vicini: dramma a Milano